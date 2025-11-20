Я нашел ошибку
Главные новости:
Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения.
Самарский врач-пульмонолог: "Курение — главный фактор риска хронической обструктивной болезни легких"
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
Благодаря акции дети в возрасте от трех до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание.
В Национальном центре «Россия» в Москве Дед Мороз объявил о старте акции «Елка желаний»
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
Сызранский медико-гуманитарный колледж отмечает 95-летие
5,5 тыс. из них передали в зону специальной военной операции.
Более 33 000 автомобилей конфисковали у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения
Молодые люди после словесного конфликта из-за девушки затолкали мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес.
В Жигулёвске задержаны два молодых человека, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве
Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона.
Делегация минтранса СО изучила особенности организации пассажирских перевозок в Москве
В виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Экс-министр транспорта Иван Пивкин получил вместо штрафа реальный срок 
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Более 33 000 автомобилей конфисковали у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения

20 ноября 2025 19:54
137
5,5 тыс. из них передали в зону специальной военной операции.

Более 33 тыс. автомобилей конфисковали у водителей по делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры по итогам заседания под председательством генпрокурора Александра Гуцана, где рассматривалась практика применения конфискации имущества в уголовном судопроизводстве.

В сообщении говорится о том, что благодаря совместной работе прокуроров с иными заинтересованными ведомствами за 2,5 года была обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, которые управляют ими "в состоянии опьянения либо без прав". Свыше 33 тыс. автомобилей конфисковали "по делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения". Более 5,5 тыс. единиц конфискованной техники было "передано в зону СВО", "на развитие новых регионов" передали 146 единиц, в МЧС было передано еще 19.

По итогам 2024 года такой вид преступлений, как "нетрезвое вождение", сократился на 15%. В 2025 году тенденция снижения продолжается.

 

Фото:  pxhere.com

 

В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
95
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
341
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
239
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
238
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
255
