Более 33 000 автомобилей конфисковали у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения

Более 33 тыс. автомобилей конфисковали у водителей по делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры по итогам заседания под председательством генпрокурора Александра Гуцана, где рассматривалась практика применения конфискации имущества в уголовном судопроизводстве.

В сообщении говорится о том, что благодаря совместной работе прокуроров с иными заинтересованными ведомствами за 2,5 года была обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, которые управляют ими "в состоянии опьянения либо без прав". Свыше 33 тыс. автомобилей конфисковали "по делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения". Более 5,5 тыс. единиц конфискованной техники было "передано в зону СВО", "на развитие новых регионов" передали 146 единиц, в МЧС было передано еще 19.

По итогам 2024 года такой вид преступлений, как "нетрезвое вождение", сократился на 15%. В 2025 году тенденция снижения продолжается.

