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Безработная самарчанка пыталась дать взятку участковому

13 марта 2025 17:24
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По данным сотрудников полиции взятка предназначалась за прекращение проверки по факту нарушения миграционного законодательства женщиной.

В Самарской области безработная местная жительница подозревается в даче взятки полицейскому. По данным сотрудников полиции взятка предназначалась за прекращение проверки по факту нарушения миграционного законодательства жительницей города Самары.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре пресекли противоправные действия ранее привлекавшейся к ответственности за нарушение миграционного законодательства местной жительницы, подозреваемой в даче взятки участковому уполномоченному полиции.

Как следует из материалов уголовного дела, находясь в служебном кабинете, безработная женщина 1991 года рождения сделала сотруднику полиции коррупционное предложение. За принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту организации ею  незаконной миграции злоумышленница предложила участковому уполномоченному полиции незаконное вознаграждение в виде денег и канцелярских принадлежностей на общую сумму более 110 тысяч рублей.

Полицейский отказался от незаконного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении.

В отношении злоумышленницы по факту нарушения миграционного законодательства проверка продолжается.

По материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото педоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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