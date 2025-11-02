Я нашел ошибку
Главные новости:
Ограничения распространяются и на туристов.
На Мальдивах запретили употреблять табак людям, рожденным с 1 января 2007 года
Волейболисты «Новы» побеждают в Кемерово. 
ВК «Нова» одерживает третью победу в четырех матчах со старта сезона
Пройдено 1460 метров из 1586 — осталось 126 метров.
В минстрое СО рассказали о ходе работ на правом перегонном тоннеле станции «Театральная»
В качестве альтернативы эксперт предложил использовать для хранения колясок и велосипедов личные квартиры или балконы.
За коляски и велосипеды в подъездах многоквартирных домов грозят штрафы
Входная группа подъезда и лестничные марши МКД, в котором проживает инвалид, не оборудованы пандусами.
Бастрыкин поручил доложить по делу о нарушении прав инвалида из Новокуйбышевска
14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение.
Самарчанка на автомобиле Lexus сбила на остановке, выходившего из трамвая, подростка
Будьте внимательны и осторожны!
3 ноября местами в Самарской области ожидается туман
3 ноября 2025 года с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи).
ГАИ СО: о режиме работы РЭО в период выходных и праздничных дней
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Бастрыкин поручил доложить по делу о нарушении прав инвалида из Новокуйбышевска

2 ноября 2025 15:43
161
Входная группа подъезда и лестничные марши МКД, в котором проживает инвалид, не оборудованы пандусами.

В социальной сети сообщается о нарушении прав инвалида, проживающего на четвертом этаже одного из многоквартирных домов в городе Новокуйбышевске Самарской области, на доступную среду. Входная группа подъезда и лестничные марши здания 1966 года постройки не оборудованы пандусами, из-за чего социальные работники не могут свободно осуществлять транспортировку мужчины в медицинские учреждения.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.  

 

Фото:   freepik.com

Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
533
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
513
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
902
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
695
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
584
Весь список