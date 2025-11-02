Бастрыкин поручил доложить по делу о нарушении прав инвалида из Новокуйбышевска

161

В социальной сети сообщается о нарушении прав инвалида, проживающего на четвертом этаже одного из многоквартирных домов в городе Новокуйбышевске Самарской области, на доступную среду. Входная группа подъезда и лестничные марши здания 1966 года постройки не оборудованы пандусами, из-за чего социальные работники не могут свободно осуществлять транспортировку мужчины в медицинские учреждения.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: freepik.com