Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре

239

В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Марии Авейде в Самаре. Здание 1949 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции изношены и разрушаются, имеется угроза полного обрушения. В 2022 году строение признано аварийным, однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено. В июле текущего года из-за неисправности электропроводки в одном из помещений произошло возгорание. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело, по которому ранее А.И. Бастрыкин поручал представить доклад.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР СО повторный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: freepik.com