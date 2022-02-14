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Автошколы и ГИБДД с 1 марта будут взаимодействовать по-новому: школы должны будут не позднее 10 рабочих дней с начала "практики" направлять в ГАИ список обучающихся. Об этом рассказал автоюрист, адвокат Максим Сыров. По его словам, сейчас эта цифра составляет 30 календарных дней до окончания обучения учебной группы.

В ГИБДД списки будут проверять: не оказалось ли среди них тех, кто ранее был лишен прав; есть ли у медорганизации, выдавшей справку водителю, соответствующая лицензия.

Кроме того, в медорганизации будут направлять запрос на подтверждение достоверности медзаключения, передает Радио Маяк.