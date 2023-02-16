Американке запретили въезд в Россию на 40 лет после её прогулки с теленком по Красной площади

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Американке Алисии Дэй на 40 лет запретили въезд в Россию. Об этом 16 февраля сообщил Троицкий суд Москвы, передают "Известия".

«Принять решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию гражданке США Дэй Алисии сроком на 40 лет до 13 февраля 2063 года», — говорится в документе, составленном отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.

Суд рассматривал протокол о нарушении Дэй ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации») в связи с тем, что она проживала на территории России без регистрации.

Дэй приняла решение самостоятельно покинуть Россию. На своей странице во «ВКонтакте» она сообщила, что 16 февраля улетит в Турцию. Американка намерена оспорить решение суда о запрете на въезд в РФ.

1 февраля Дэй была задержана на Красной площади в Москве, когда она выгуливала теленка.

В отношении гражданки США были возбуждены административные дела по ч. 6.1 ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ей сначала назначили штраф в размере 20 тыс. рублей, а затем назначили 13 суток административного ареста за выгул теленка на Красной площади и выкрикивание лозунга «Животные не еда!»

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