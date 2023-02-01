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Американка прогулялась по Красной площади с теленком

1 февраля 2023 15:13
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Любые публичные мероприятия на Красной площади запрещены. Американка признала вину.

Волонтер организации по защите животных, американка Алисия Дэй, которая прогулялась по Красной площади с теленком, выкрикивая лозунг «Животные не еда!», признала свою вину. Как заявила женщина в суде в беседе с корреспондентом «Известий» 1 февраля, никаких политических целей она не преследовала.

Любые публичные мероприятия на Красной площади запрещены.

Дэй добавила, что в Россию она прибыла по туристической визе и является вегетарианкой. Купленного ею по объявлению теленка она привезла в Москву из Кирова, чтобы показать ему «красивую страну». В Кирове у нее также есть приют, в котором содержатся семеро поросят и телята, включая того, с которым она была задержана.

Последнего ей 31 января привез мужчина из Ярославской области. Дэй попросила отвезти ее вместе с животным на Красную площадь за 90 тыс. рублей. Мужчина отговаривал американку от этого шага, но в конце концов выполнил просьбу.

В итоге оба были задержаны правоохранительными органами. 

 

Фото:   ru.freepik.com

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