Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»

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В Самарской области в самом разгаре подготовка к сентябрьским выборам. В этом году в регионе впервые на протяжение трех дней будет вестись видеотрансляция с избирательных участков и комиссий. Доступ к ней будут иметь члены партий, кандидаты, избирательные органы и центры наблюдения в каждом субъекте. Их будет 86, в том числе и федеральная территория Сириус. Это поселок городского типа в Краснодарском крае.

- Также мы призываем граждан участвовать в общественном контроле. Работа наблюдателей особенно важна для конкурирующих партий и борющихся за свои преимущества в составе областной и городской дум. Тем, кто хочет с позиции критики рассматривать этот инструмент, им тоже не запрещено участвовать в таком наблюдении, - отметил руководитель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты региона Виктор Полянский.

Эксперт подчеркнул, что конкуренция в этом году будет особенно высокой.

- Это уже видно по тем сведениям, которыми обладает областная избирательная комиссия. Сейчас выделены беспартийные списки, есть самовыдвижение. Очевидно, что партии, которые сейчас участвуют, свидетельствуют о развитии плюралистической демократии и повышении конкурентности выборов. Поэтому избирательным комиссиям и наблюдателям будет сложно работать в таких напряженных условиях. Однако мы, как штаб, готовим наших наблюдателей по всем правилам и в рамках правовых алгоритмов. Нельзя проявлять какой-либо личный или корпоративный интерес. Действовать только с точки зрения закона, порядка и обеспечения прав наших граждан.

На избирательные участки можно будет прийти с 17 по 19 сентября. Ожидается, что при таком подходе на участке будет одновременно находиться в три раза меньше людей.

- Призываю граждан проголосовать. Эта позиция для меня неизменна. Наш общественный штаб «За честные выборы» за то, чтобы статья третья Конституции РФ, в которой говорится о принадлежности власти народу, работала в полную меру. И чтобы граждане чувствовали свою ответственность за все институты публичной власти. Для этого надо проявлять свою волю на выборах, - подчеркнул Полянский.