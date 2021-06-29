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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"

29 июня 2021 10:33
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Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"

   Зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский прокомментировал подписание соглашений ОП России с НКО по наблюдению за ходом общероссийского голосования. Договоренности были заключены сегодня, 28 июня, сообщает ТАСС.

В подписании документа приняли участие секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, председатель координационного совета организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод. Также на подписании соглашения присутствовала исполнительный директор - руководитель Аппарата ассоциации юристов России Елена Спиридонова, сообщает Сова.инфо.

Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты России, отметила:

- Подписано традиционное соглашение, которое позволяет нам эффективно сотрудничать, взаимодействовать в рамках общественного наблюдения. Благодаря организациям, которые вы представляете, благодаря Общественным палатам субъектов РФ мы накопили значительный опыт в вопросах организации общественного мониторинга соблюдения избирательных прав граждан.

Член Общественной палаты России Павел Покровский с Михеевой солидарен:

- От системы ОП регионов более двух тысяч общественных организаций примут участие в наблюдении за выборами 2021 года. А это более 100 тысяч наших активных независимых наблюдателей. Причем хочу отметить, что это наши с вами граждане задействованные в масштабном проекте выборов нынешнего года. Золотой стандарт более строгий, чем даже избирательное законодательство и наша задача - чтобы выборная кампания проходила прозрачно. Я думаю, что мы как представители гражданского общества обеспечим легитимность выборов этого года. 

Фото: Официальный твиттер Общественной палаты Российской Федерации

 

Теги: В центре внимания выборы голосование Лидия Михеева Павел Покровский Прямая речь/Интервью

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