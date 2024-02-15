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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарской области открыта общественная «горячая линия» связи с избирателями

15 февраля 2024 17:41
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Узнать необходимую информацию или сообщить о возможных нарушениях можно будет до 17 марта.

Сегодня, 15 февраля 2024 года, на базе Нотариальной палаты Самарской области начала работу «горячая линия» регионального Общественного штаба независимого наблюдения за выборами Президента России. Узнать необходимую информацию или сообщить о возможных нарушениях можно будет до 17 марта, позвонив по номерам 8 (846) 337-75-55 и 8 (846) 337-76-00 или написав на почту gor.linia2023@yandex.ru. Специалисты будут принимать звонки по будням и 15-16 марта с 10:00 до 17:00, а 17 марта — с 08:00 до 20:00

Напомним, выборы Президента состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись общественное наблюдение. Ответственным за это является Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В него вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения ассоциации юристов России, представители средств массовой информации.

«Как штаб общественного независимого наблюдения за выборами Президента, мы принимаем самое активное участие во всех процессах, которые связаны с электоральной повесткой. Уже подготовлены общественные наблюдателе, которые будут на всех избирательных участках региона все три дня голосования следить за ходом голосования. Это принципиально важно и сделает процесс выборов честным и открытым. Наша принципиальная задача – общественный контроль за ходом избирательной кампании: чтобы всем участникам избирательного процесса были обеспечены равные возможности. Но, конечно, прежде всего, мы как общественное формирование заботимся о соблюдении прав избирателей», – говорит председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский.

На звонки граждан отвечают опытные операторы, которые могут оперативно оценить какая именно помощь требуется обратившемуся. Традиционно на «горячую линию» поступает много вопросов о процедуре голосования, адресах избирательных участков, разъяснения других избирательных норм и другие.

«Прозрачность, понятность процедуры голосования – важнейший момент избирательного процесса, влияющий на восприятие гражданами итогов выборов. Работа «горячей линии» традиционно начинается в преддверии выборов. Это важная деятельность, чтобы запросы избирателей по различным вопросам нашли свое решение. За все годы работы «горячей линии» было принято более 2,5 тысяч обращений», - рассказала сопредседатель штаба общественного наблюдения, президент Нотариальной контры Самарской области Галина Николаева.

 

Фотография предоставлена Общественной палатой Самаркой области

Теги: Выборы Самара

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