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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарской области 8 сентября открылись избирательные участки

8 сентября 2023 09:10
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В Самарской области 8 сентября открылись избирательные участки

Сегодня, 8 сентября, первый день голосования на выборах Губернатора Самарской области. Также в этот день будет проходить голосование на выборах депутатов представительных органов городских округов Тольятти (35 мандатов) и Сызрани (26 мандатов) и избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов различных муниципальных образований Самарской области по одномандатным избирательным округам.

На территории Самарской области образованы и действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 УИК.

Образовано 16 УИК в местах временного пребывания граждан на территориях Промышленного, Октябрьского, Кировского, Железнодорожного, Советского, Красноглинского районов Самары и в Сызрани.

8,9 и 10 сентября избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Сведения об избирательном участке, участке референдума и участковой комиссии можно найти на сайте http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/

321 избирательный участок, более 20% УИК, оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все остальные УИК будут использовать технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.

В три дня голосования на избирательных участках планируют быть более 6000 человек наблюдателей, из них порядка 2000 назначены Общественной палатой Самарской области, более 3000 – зарегистрированными кандидатами и порядка 900 наблюдателей назначены избирательными объединениями.

Средствами видеонаблюдения будут оснащены 47 ТИК и 10% УИК, в остальных помещениях для голосования будут размещены средства видеофиксации.

 

 

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