В Самарский облизбирком поступили данные от 10 партий, готовых участвовать в выборах в губдуму по спискам

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По данным на утро 12 июля в Самарский облизбирком поступили данные от 10 партий, готовых участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу по спискам.

При этом максимально возможное число кандидатов – 78 (три в общобластной части и по три – на каждую из 25 внутриобластных частей) – включили в свои перечни только две партии. Ими оказались КПРФ и «Коммунисты России».

«Единая Россия», которая обычно также выставляет кандидатов по максимуму, еще не провела конференцию для их утверждения.

В списках ЛДПР значится только 63 человека, в уже заверенных списках партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» – 40.

От непарламентской «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» облизбирком заверил перечень из 33 человека, а еще 3 человек исключил из-за отсутствия некоторых документов. Список «Новых людей» заверен в 28 человек.

Остальные партии не смогли охватить даже все округа. У «Яблока» в списке – всего 19 человек, у «Партии РОСТА» – 17, у «Российской партии свободы и справедливости» и «Зеленых» – по 15.

Большинству партий при этом придется собирать подписи избирателей, чтобы участвовать в выборах. На выборах в Самарской области освобождены от этой работы по-прежнему только 4 парламентские партии, пишет Обозрение.