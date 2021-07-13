Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Поволжья стали рефинансировать ипотеку в Сбербанке почти в 2,5 раза чаще
Жители Поволжья стали рефинансировать ипотеку в Сбербанке почти в 2,5 раза чаще
В Самарской области могут вввести антиковидные ограничения для фудкортов и учреждений
В Самарской области могут вввести антиковидные ограничения для фудкортов
Взрыв в частной гостинице в Геленджике: есть погибший
Взрыв в частной гостинице в Геленджике: есть погибший
В Тольятти потушили крупный лесной пожар
В Тольятти потушили крупный лесной пожар
Попова: Обязательная вакцинация введена в 25 регионах России
Попова: Обязательная вакцинация введена в 25 регионах России
В Росгвардии началась активная фаза крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021»
В Росгвардии началась активная фаза крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021»
В Самарский облизбирком поступили данные от 10 партий, готовых участвовать в выборах в губдуму по спискам
В Самарский облизбирком поступили данные от 10 партий, готовых участвовать в выборах в губдуму по спискам
За махинации с сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции предусмотрена уголовная ответственность
За махинации с сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции предусмотрена уголовная ответственность
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.63
0.16
EUR 88.61
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Россияне назвали главные достопримечательности страны
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Госавтоинспекция СО в выходные дни провела масштабные рейдовые мероприятия
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарский облизбирком поступили данные от 10 партий, готовых участвовать в выборах в губдуму по спискам

13 июля 2021 10:41
113
В Самарский облизбирком поступили данные от 10 партий, готовых участвовать в выборах в губдуму по спискам

По данным на утро 12 июля в Самарский облизбирком поступили данные от 10 партий, готовых участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу по спискам.

При этом максимально возможное число кандидатов – 78 (три в общобластной части и по три – на каждую из 25 внутриобластных частей) – включили в свои перечни только две партии. Ими оказались КПРФ и «Коммунисты России».

«Единая Россия», которая обычно также выставляет кандидатов по максимуму, еще не провела конференцию для их утверждения.

В списках ЛДПР значится только 63 человека, в уже заверенных списках партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» – 40.

От непарламентской «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» облизбирком заверил перечень из 33 человека, а еще 3 человек исключил из-за отсутствия некоторых документов. Список «Новых людей» заверен в 28 человек.

Остальные партии не смогли охватить даже все округа. У «Яблока» в списке – всего 19 человек, у «Партии РОСТА» – 17, у «Российской партии свободы и справедливости» и «Зеленых» – по 15.

Большинству партий при этом придется собирать подписи избирателей, чтобы участвовать в выборах. На выборах в Самарской области освобождены от этой работы по-прежнему только 4 парламентские партии, пишет Обозрение.

 

Теги: выборы кандидаты списки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сергей Лавров не исключил новых провокаций в преддверии выборов в Госдуму
08 июля 2021, 09:21
Сергей Лавров не исключил новых провокаций в преддверии выборов в Госдуму
По его словам, Запад может попытаться расшатать ситуацию в России. В стране
563
Горячая линия Выборы – 2021 пройдет в Самарской области
06 июля 2021, 11:17
Горячая линия «Выборы – 2021» пройдет в Самарской области
О проблемах, связанных с реализацией избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства Вы можете сообщить по телефону . Общество
410
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
29 июня 2021, 10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
Подписаны соглашения ОП России с НКО по наблюдению за ходом общероссийского голосования. Политика
1043
В центре внимания
В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей
13 июля 2021  09:14
В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей
151
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.
12 июля 2021  22:42
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета
380
Ограничительные меры будут вводиться после тщательного анализа эффективности.
12 июля 2021  21:44
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
1119
Дмитрий Азаров призвал правоохранительные органы и жителей региона объединить усилия в поиске преступников, которые совершили поджог леса.
12 июля 2021  17:42
Дмитрий Азаров поручил разработать комплексную систему мер безопасности тольяттинских лесов
381
В городе объявлена масштабная акция помощи людям, которые принимают участие в тушении пожара.
12 июля 2021  17:40
Жители Тольятти, волонтеры и активисты «Единой России» принимают участие в ликвидации последствий лесного пожара
440
Весь список