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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре участники проекта «Zа самбо» проголосовали на выборах президента

17 марта 2024 12:55
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В Самаре участники проекта «Zа самбо» проголосовали на выборах президента
В областной столице прошел Всероссийский турнир по самбо памяти тренера, мастера спорта СССР М.А. Аношкина.
 

Перед началом состязаний активисты партийного проекта «Zа самбо» в Самарской области,  представители областной федерации самбо, тренеры и спортсмены посетили пункты для голосования, а потом отправились в самарский спортивный центр «Грация», где проходил турнир памяти известного самарского самбиста и тренера.

«Наша дружная команда всегда активно голосует на выборах. Участвуя в выборах, каждый из нас вносит свой вклад в будущее страны, в будущее нашего спорта. Пусть наши юные спортсмены тренируются, развиваются, меняются к лучшему, достигают отличных результатов», - отметил координатор федерального партийного проекта «Zа самбо» в Самарской области Александр Живайкин. 

Секции по самбо открываются не только в городах и райцентрах, но и в небольших сёлах. Важно создать условия для занятий в каждом районе Самарской области, уверен и председатель областной Федерации самбо Юрий Земсков, который был одним из учеников Михаила Аношкина. Он уверен, что прославленный тренер поддержал бы развитие такого проекта.

Михаил Аношкин -  уроженец Мордовии, но многие годы жил и трудился в Куйбышеве (ныне Самара). Он добился больших успехов в самбо, выступая в полутяжёлом весе, был семикратным чемпионом центрального совета добровольных спортивных обществ «Труд» и «Зенит», многократным чемпионом и призёром чемпионатов РСФСР, бронзовым призёром чемпионата СССР, как тренер он воспитал немало выдающихся спортсменов. Отметим, что всероссийские соревнований по самбо среди юношей 12-14 лет, посвящённые памяти тренера, мастера спорта СССР М.А. Аношкина, прошли в Самаре в 31 раз.

Многие жители самарского  региона пришли на избирательные участки, чтобы отдать голоса за своё будущее и будущее всей страны. Среди них были и спортсмены - игроки баскетбольного клуба «Самара», молодёжной команды «Крылья Советов», а также гандбольной тольяттинской «Лады», представители спортивных федераций и даже любительская команда по скандинавской ходьбе.

Теги: Единая Россия

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