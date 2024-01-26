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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

С 17 февраля в Самарской области стартует адресное информирование избирателей

26 января 2024 12:51
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С 17 февраля в Самарской области стартует адресное информирование избирателей

Члены участковых избирательных комиссий будут лично рассказывать избирателям о предстоящих президентских выборах: датах голосования, адресе избирательного участка, о возможности проголосовать на другом участке или из дома, если есть такая необходимость. Члены комиссий ни в коем случае не будут агитировать избирателей. Цель их визита - именно информирование о процессе голосования. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.
Практика такого адресного информирования не новая, она уже применялась в Самарской области на президентских выборах в 2018 году и на губернаторских выборах в 2023 году. И в этот раз члены участковых избирательных комиссий совершат обход по всем домовладениям Самарской области, которых насчитывается порядка полутора миллионов. 


«Численность избирателей на 1 января 2024 года в Самарской области более 2 млн 400 тысяч человек, - говорит Вадим Михеев. - И члены участковых избирательных комиссий лично поговорят с каждым. И этот эффект межличностного доброжелательного общения очень важен. У избирателя появляется возможность задать любой вопрос, касающийся организации выборов. Не все смотрят телевизор, читают интернет. А тут тебе постучались в дверь и готовы ответить на все вопросы о выборах. Суть адресного информирования – это не просто пригласить на выборы, а рассказать про них. Это очень важно. Можно сказать, мы открываем сердца».
Чтобы избиратели могли быть уверены, что общаются с членом участковой избирательной комиссии, каждый из них будет одет в брендированный жилет с большим значком в форме латинской буквы V с триколором. Кроме этого, обязательно нужно будет обратить внимание на документы: бейдж, удостоверение, паспорт. На бейдже будут размещены QR-код и номер горячей линии, по которому можно позвонить и уточнить у оператора, тот ли человек к вам пришел.  
По словам Вадима Михеева, такие адресные приглашения очень эффективны. 
Напомним, выборы Президента будут проходить в течение трех дней – 15,16,17 марта 2024 года. 


 

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