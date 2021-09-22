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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Политолог Виктор Потуремский: "Единая Россия" подтвердила свои лидерские позиции

22 сентября 2021 16:31
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Партия "Единая Россия" намного обошла своих политических конкурентов как на выборах в Государственную думу, так и в законодательное собрание Самарской области.

В губернии подвели итоги трехдневного голосования. Партия "Единая Россия" намного обошла своих политических конкурентов как на выборах в Государственную думу, так и в законодательное собрание Самарской области. Она сохранила конституционное большинство.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга "Инсомар", политолог Виктор Потуремский отметил: оценивая результаты выборов, можно сказать, что "Единая Россия" остается главной политической силой в стране и в Самарской области:

"Она подтвердила свои лидерские позиции. Это на самом деле дорогого стоит в условиях пандемийного кризиса. Если смотреть за границу, то там большинство партий власти понесли ощутимые потери вплоть до того, что потеряли лидирующие позиции среди избирателей. На этом фоне у "Единой России" большой успех".

Потуремский отметил, что в Самарской области, с учетом всех сложностей выборной кампании, "Единая Россия" показала хорошие результаты:

" Основную роль здесь сыграл губернатор Дмитрий Азаров. Его решение возглавить региональный список было услышано и поддержано избирателями. Это безусловно положительное решение позволило партии "Единая Россия" показать более чем достойный результат".

Политолог отмечает, что минувшие выборы прошли без серьезных нарушений и вряд ли кто-то будет оспаривать в судах их результаты. Они легитимны. А некоторые выступления и высказывания представителей ряда политических партий, по словам Потуремского, это просто "перекладывание с больной головы на здоровую".

 

Фото из открытых источников

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