Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Молодогвардейцы Самары следят за чистотой выборов: «Нарушений не выявлено, голосование проходит прозрачно»

14 сентября 2025 14:13
160
В Самарской области - заключительный день голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.
 

Три дня - не расставаясь с телефонами и компьютерами. За ходом электоральных процессов  пристально следят активисты  «Молодой Гвардии Единой России». В региональном Штабе поддержки «Единой России» работает ситуационный центр. За ходом голосования в Самаре, Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, Чапаевске и сельских поселениях региона следят зоркие глаза активистов «Молодой гвардии».

В задачи молодогвардейцев входит оперативный мониторинг информации о возможных нарушениях, взаимодействие с наблюдателями на участках и анализ поступающих данных. Как отмечают в штабе, выборы проходят в штатном режиме, без серьезных инцидентов.

«Мы развернули ситуационный центр, чтобы обеспечить максимальную прозрачность голосования, — пояснил руководитель аппарата Самарского регионального отделения «Молодой Гвардии» Арсений Ганин. — Наши добровольцы обрабатывают все поступающие сигналы, проверяют информацию и взаимодействуют с избирательными комиссиями. К счастью, в этот раз фейков немного, а нарушений и вовсе не зафиксировано. Это говорит о высоком уровне организации выборов в регионе».

По словам Ганина, особое внимание уделяется работе с фейковыми сообщениями в соцсетях: «Мы оперативно отрабатываем каждый такой случай — передаем информацию в территориальные избиркомы и надзорные органы. Важно, чтобы жители получали только достоверные данные о ходе голосования».

Активисты отмечают профессиональную работу участковых избирательных комиссий: «Видно, что организаторы подходят к делу с большой ответственностью. Все процедуры соблюдаются, голосование проходит честно и открыто».

Ситуационный центр будет работать до самого конца голосования. Молодогвардейцы призывают жителей региона активно участвовать в выборах и не оставаться в стороне от будущего своих муниципалитетов.

Напомним, что сегодня — последний день трёхдневного голосования. Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата различного уровня. Для участия необходимо иметь при себе паспорт.

Теги: Единая Россия

