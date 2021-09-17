Лев Долонько: «Серьезных замечаний не зафиксировали».

35

Член общественного штаба по независимому наблюдению, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Лев Долонько прокомментировал ход выборов в Самарской области.

" Сегодня в течение дня мы посещали избирательные участки и никаких серьезных замечаний не зафиксировали, - говорит эксперт. – Не стоит забывать, что выборы - это часть обычной жизни, по сути – это совокупность обычных бытовых сюжетов. Вот, к примеру, при входе на одни из участков избиратели увидели, что идет опиловка деревьев. Кто-то может воспринять это как препятствие для входа избирателей на участок, как некие ограничения. Но на самом деле все гораздо проще: участок расположен в здании школы, накануне был сильный ветер, сломавший дерево. Администрация района и руководство школы приняли решение экстренно устранить это препятствие. Приехали специалисты и оперативно решили проблему. Такие моменты никак не связаны с избирательным процессом.

Конечно, мы отмечали и моменты, которые непосредственно относятся к выборам. Но в основном они носят организационный характер - не самое удачное помещение, не самое рациональное распределение обязанностей между членами избирательных комиссий. На недочеты, которые можно устранить сразу, члены избиркомов, реагируют моментально и исправляют ситуацию. Еще раз подчеркну - это не связано с препятствиями волеизъявлению избирателей. Каких-то принципиальных нарушений не обнаружили".

Фото: СОВА