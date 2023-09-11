Избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов главы 63-го региона.

334

Победитель выиграл с большим отрывом.

— На выборах губернатора победил Дмитрий Азаров. Он набрал 1 миллион 86 тысяч 178 голосов по всей области, то есть 83,83 процентов, — говорится в документах облизбиркома.

Оставить свой голос за одного из пяти кандидатов можно было в период с 8 по 10 сентября. На пост губернатора Самарской области претендовали 5 человек. Дмитрий Азаров выступал кандидатом от «Единой России». Конкуренцию ему составили Алексей Лескин из КПРФ, Александр Степанов из ЛДПР, Сергей Пухаев из партии «Новые люди» и Михаил Маряхин из «Справедливой России», пишет 63.ру.