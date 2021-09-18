Галина Николаева: «Член участковой избирательной комиссии №0706 отстранена»

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В субботу, 18 сентября, на УИК №0706 Волжского района наблюдатели зафиксировали, что член избирательной комиссии проголосовала за своего супруга-дальнобойщика, и, якобы, вбросила протоколы. Данный факт стал предметом разбирательства участников независимого наблюдения за выборами.

Председатель общественного штаба Галина Николаева прокомментировала инцидент.

- Она действительно проголосовала. Но какого-то вброса пачки бюллетеней не было. Это совершенно очевидно на самом видео, которое мы прокрутили посекундно. Более того, председатель УИК прислала мне протокол, по которому она - член комиссии - отстранена от работы, поскольку посчитала, что имеет право по просьбе своего мужа проголосовать за него. Там совершенно очевидно, что она опустила четыре бюллетеня. Да, она их отметила, с его ли воли, не с его, - от него самого жалобы нет, - но порядок она нарушила: порядок выдачи документов и порядок голосования. Поэтому ее отстранили.

По словам Галины Николаевой, нестандартное поведение члена УИК было зафиксирован наблюдателями.

- Они зафиксировали этот факт и потребовали, чтобы председатель комиссии приняла соответствующие меры. Член УИК должен исполнять законодательство в полном объеме, в полном соответствии, - подчеркнула Николаева.