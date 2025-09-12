Я нашел ошибку
Организаторы обещаюь настоящий праздник искусства, творчества и ремесел, вдохновленный национальными традициями!
В Самаре пройдет третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»
Ольга Любимова: «Обсудили с коллегами совместные проекты и подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта "Семья"».
Ирина Калягина приняла участие в заседании Координационного совета с региональными министрами культуры
Грант для победителя регионального этапа – 150 000 рублей, в федеральном финале три лучших проекта получат по 500 000 рублей.
Самарская область вошла в число пилотных регионов программы поддержки предпринимателей «серебряного возраста»
Взносы граждан, участвующих в программе, увеличились почти на треть.
ПДС: жители Самарской области все активнее подключаются к Программе долгосрочных сбережений
Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата. В течение трех дней в регионе с 8.00 до 20.00 будут работать 1390 избирательных участков.
Единый день голосования стартовал в регионах ПФО
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Единый день голосования стартовал в регионах ПФО

12 сентября 2025 15:15
110
Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата. В течение трех дней в регионе с 8.00 до 20.00 будут работать 1390 избирательных участков.

С 12 по 14 сентября 2025 года в Приволжском федеральном округе состоятся почти 2 тысячи избирательных кампаний. Будут выбирать глав Татарстана, Чувашии, Пермского края и Оренбургской области, а также составы представительных органов Казани, Ижевска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Ульяновска. Кроме того, в Татарстане, Оренбургской и Самарской областях пройдут массовые муниципальные выборы. По результатам голосования планируется распределить более 16 тысяч мандатов и выборных должностей – это более трети от общего количества в регионах ПФО.

Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата. В течение трех дней в регионе с 8.00 до 20.00 будут работать 1390 избирательных участков.

12 сентября полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание с главными федеральными инспекторами по субъектам округа. В совещании принял участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Ключевыми в повестке были вопросы обеспечения безопасности и правопорядка, а также антитеррористической защищенности в ходе выборов.

«В приоритете, как и всегда, остаются легитимность, прозрачность и открытость выборного процесса. Избирательными комиссиями Приволжского федерального округа проделана большая подготовительная работа – как по информированию обо всех этапах выборов, формах голосования, так и по предотвращению возможных нарушений и манипуляций. Все избирательные участки обеспечены наблюдателями, к контролю привлечены эксперты и лидеры мнений. Сейчас важно провести выборы на самом высоком организационном уровне», – сказал полпред.

В Самарской области в первый день голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 8.00 свои двери открыли избирательные участки в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистнево и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области.

«С 12 по 14 сентября во всех муниципальных районах и 6  городах  Самарской области проходят выборы депутатов в представительные органы. В том числе в Самаре, где впервые за 15 лет - прямые выборы в городскую Думу. Мы вместе определяемся с курсом, по которому будем двигаться дальше. От вашей активной позиции зависит будущее всего региона. Надо серьезно подойти к выбору тех, с кем мы будем рука об руку трудиться и решать сложные и масштабные задачи. В Самаре к работе приступили 470 участковых избирательных комиссий, а всего по региону организовано 1390 участков. Приглашаю всех прийти и сделать свой выбор. Сам уже проголосовал!», - призвал жителей губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Единый день голосования в Самарской области совпал с региональным праздником – Днём дружбы народов. Многообразие и богатство культур, традиций и обычаев, представленных в регионе, отразилось и на избирательных участках. В области проживает более 120 национальностей, и представители многих из них пришли голосовать в народных костюмах.

На избирательных участках были замечены и молодожены. Так, Елизавета Мастепанова и Максим Палагин в день своего бракосочетания отправились на УИК, чтобы отдать свой голос за кандидата. Семейная пара подчеркнула, что они делают свой выбор ради будущего страны, будущего детей.

Для повышения доступности и удобства участия в выборах в ряде регионов округа внедрены современные цифровые инструменты. Впервые на территории городского округа Кинель Самарской области применяется дистанционное электронное голосование, порядка 8% жителей Кинеля изъявили желание проголосовать дистанционно.

Также предусмотрена возможность голосования на дому. Для этого необходимо обратиться в свою участковую комиссию с просьбой предоставить такую возможность.  Обращение может быть передано лично, в том числе по телефону, либо при содействии иных лиц до 14.00 часов 14 сентября 2025 года.

Подводя итоги совещания, Игорь Комаров отметил, что благодаря слаженной работе избирательных комиссий, органов исполнительной власти, правоохранительных структур и общественных институтов, выборная кампания в ПФО проходит в стабильной обстановке, при высокой степени готовности инфраструктуры и системы общественного контроля, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   "Волжская коммуна"

Теги: Выборы

