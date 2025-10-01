Зарплата военнослужащих и силовиков будет повышена с 1 октября

130

Зарплата сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии поднимется на 7,6% с 1 октября. Также увеличение окладов коснется военнослужащих. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изначальным прогнозам, индексация должна была составить 4,5%, однако итоговые значения поднялись до уровня в 7,5%.

Помимо этого, зарплаты вырастут у сотрудников федеральной противопожарной службы, таможни и судебных приставов и руководства органов федеральной фельдъегерской связи.

Ранее стало известно, что правительство России собирается в следующем году и на плановый период 2027–2028 годов увеличить зарплаты бюджетников на 7,6%, пишет РЕН-ТВ.