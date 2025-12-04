Запуск российского мессенджера "Молния" запланирован на начало 2026 года

Российский мессенджер "Молния", ориентированный на расширение международного сотрудничества, прежде всего с КНР, готовится к запуску в начале 2026 года, сообщил ТАСС представитель пресс-службы платформы.

Приложение будет объединять коммуникационные инструменты, социальный контент, платежные системы, международную торговлю и бизнес-сервисы.

Отмечается, что мессенджер создается специально для удовлетворения потребностей стремительно увеличивающегося потока туристов между Россией и Китаем, поддержки малого предпринимательства, создателей контента и компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

"Мы создаем удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве", – рассказал гендиректор ООО "Молния" Михаил Толпышкин.

Разработчиками приложения выступают российские компании "Ред софт" и Passion.