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Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 13 июля

23 февраля 2023 11:06
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Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 13 июля

Запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на июль нынешнего года. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Запуск космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13 июля", - передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" положит начало российской программе исследования спутника Земли автоматическими средствами. Посадочный аппарат предназначен для отработки технологии мягкой посадки и комплексных исследований на поверхности Луны в южной околополярной области.

"Луна-25" - первый лунный космический зонд, который будет запущен в нашей стране с 1976 года. Перелет до Луны составит от 4,5 до 5,5 суток в зависимости от конкретной даты пуска, пишет РГ.

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