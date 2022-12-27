Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 7%

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В России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек. Такие данные привели на заключительном в этом году селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства 27 декабря.

Отчеты о текущей эпидобстановке и о работе в праздничные дни заслушала глава ведомства Анна Попова. Она поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них.

Как уточнили специалисты, вирусы гриппа остаются преобладающими в России — на них приходится 76,5% структуре респираторных инфекций. При этом наиболее распространенным продолжает быть свиной грипп (А(H1N1)2009). Он выявлен во всех регионах РФ, пишут "Известия".