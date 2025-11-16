за пять лет площадь виноградников Кубани выросла на 30%

146

За последние пять лет площадь виноградников в Краснодарском крае выросла до 33,5 тысячи гектаров. Об этом в эксклюзивном интервью "России 1" рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, положительное влияние на рост количества виноградников оказало принятие федерального закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" в конце 2019 года.

"До этого закона у нас было 21-23 тысячи гектаров виноградников примерно, сегодня – 33,5 тысячи гектаров. То есть за пять лет на 30% увеличение. Потому что появился закон о виноградарстве и виноделии, который определил, что такое российское вино. А российское вино – только из российского винограда и виноматериала", – подчеркнул Кондратьев.

Ранее член правления ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" Дмитрий Киселев заявил, что поправки к закону о строительстве виноделен и туристических объектов на сельхозземлях приведут к развитию здорового винного туризма, пишет Смотрим.