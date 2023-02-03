Яндекс разрабатывает российскую нейросеть YaLM 2.0. Это аналог ChatGPT

Яндекс разрабатывает новую нейросеть YaLM 2.0, которая должна стать аналогом ChatGPT, пишут Известия.
В ближайшее время компания запустит обучение YaLM 2.0. Первые интеграции с сервисами могут появиться до конца года.
Новая нейросеть станет частью Поиска, Алисы, Почты и других сервисов Яндекса. Алиса будет лучше понимать контекст и отвечать на сложные вопросы.
В Почте нейросеть поможет отправителю быстро составить развернутое письмо в выбранной стилистике, а получателю — изложить краткое содержание полученных сообщений.
Обновленный Поиск сможет сам генерировать ответы на вопросы, причем его текст практически невозможно будет отличить от написанного человеком.