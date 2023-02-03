Яндекс разрабатывает российскую нейросеть YaLM 2.0. Это аналог ChatGPT

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Яндекс разрабатывает новую нейросеть YaLM 2.0, которая должна стать аналогом ChatGPT, пишут Известия.

В ближайшее время компания запустит обучение YaLM 2.0. Первые интеграции с сервисами могут появиться до конца года.

Новая нейросеть станет частью Поиска, Алисы, Почты и других сервисов Яндекса. Алиса будет лучше понимать контекст и отвечать на сложные вопросы.

В Почте нейросеть поможет отправителю быстро составить развернутое письмо в выбранной стилистике, а получателю — изложить краткое содержание полученных сообщений.

Обновленный Поиск сможет сам генерировать ответы на вопросы, причем его текст практически невозможно будет отличить от написанного человеком.