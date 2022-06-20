161

Крупнейшие российские маркетплейсы, в частности «Яндекс Маркет» и Ozon, решили заняться параллельным импортом самостоятельно — таким образом они пытаются наладить продажу брендов, чьи владельцы временно или окончательно остановили работу в России, пишет «Коммерсантъ». Ряд компаний намерены даже начать ввоз «тяжелого люкса».

В издании обратили внимание на несколько связанных с международными закупками вакансий, размещенных «Яндекс Маркетом». В компании прокомментировали, что заняты поиском новых каналов поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, а также развивают прямой импорт, начатый еще до украинского кризиса.

Близкий к «Яндексу» источник сообщил, что фирма создает отдельное подразделение для ввоза продукции в рамках параллельного импорта. На склады ее маркетплейса уже поступили первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов электроники и бытовой техники: посудомоечных машин, духовых шкафов, варочных панелей и видеокарт. Какие конкретно бренды появились в наличии, не уточняется, пишет Лента.

Управляющий директор онлайн-ретейлера Ozon Сергей Беляков также заявил о планах компании самостоятельно заняться поставками по параллельному импорту — по такой схеме уже удалось ввезти продукцию Apple. Позже на площадке могут появиться и товары люксовых брендов холдингов LVMH (владелец торговых марок Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и других) и Kering (бренды Balenciaga, Gucci, Yves Saint Laurent и другие). «Из-за строгих правил люксовых брендов многие коллекции в России в принципе не продавались, другие товары не были представлены на крупных онлайн-платформах. Однако легализованная весной процедура параллельного импорта позволяет избежать подобных ограничений со стороны брендов и прежде всего силами продавцов расширить такой ассортимент», — отметил Беляков.