выпускники массово недовольны сложными заданиями по профильной математике

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Не успела утихнуть шумиха с круглыми столами и сложными заданиями по истории, ЕГЭ-2025 поразил новый скандал. Выпускники из Москвы, части Сибири и некоторых других регионов утверждают, что во второй части профильной математики им дали слишком сложные задания. Ничего подобного не было в «пробниках», демовариантах ФИПИ и даже у репетиторов. Как теперь поступать на разрекламированные «инженерные специальности»?

Единый госэкзамен по математике профильного уровня писали 27 мая. Понятно, что результатов нигде еще нет, но многие уже разочарованы. И даже «в шоке»: как настрой массовых жалоб, которыми ее забросали школьники и их родители, обозначила Екатерина Мизулина, пишет МК.

«Очень много писем по поводу сложности заданий на вчерашнем ЕГЭ по математике. Выпускники просто в шоке и не понимают, почему сложность выше, чем в заданиях прошлого года», – сообщает глава Лиги безопасного интернета.

По ее словам, в Москве массово недовольны заданиями №№18 и 19, кто-то еще отмечает каверзность номеров 13 и 16. Но главное, по сравнению с Дальним Востоком, москвичи явно проигрывают – там в КИМах (контрольно-измерительные материалы, бланки заданий ЕГЭ) ничего подобного не было. Как итог, те, кто мечтал о 85-90 баллах по математике, вряд ли натянут на 70.

Ошарашенные родители завели канал в соцсети «Математика-2025» и там решают, что делать. То ли петицию составлять, то ли в Госдуму жаловаться. То ли сразу рассчитывать на пересдачу в июне. Пока в группе чуть больше 200 человек, но люди активно «добавляются». Типичные комментарии от выпускников: «Получил задания и начал рыдать», «Улыбки сползали с лица». Школьники метко окрестили нерешаемые задания олимпиадного уровня «гробами».

Что до взрослых, они не только переживают за детей, но и считают деньги, которые были «напрасно потрачены на репетиторов по математике в течение 2 лет». Семьи возмущены и утверждают, что их детей поставили в неравные условия (кроме москвичей, каверзные задания на модули и дифференциальные вычисления достались выпускникам в Сибири). Какой же это единый экзамен?

- Могу подтвердить, что, если в номерах 13 и 16 присутствовал новый вид заданий, но, по аналогии с пробниками, еще как-то, а вот 18 и 19 – полный треш, – делится 11-классник из Москвы Никита. – В 16 тоже присутствовал хард (сложность) с дифференциалами, но это сделал. Я отличник, вообще-то. Готовился сам, ходил на курсы, использовал сайты, блоги, тренажеры. Был готов по проверкам, на 90 и больше баллов.

Но вот задание 18. Модули, график «корыто», не было такого при подготовке нигде. Я ж не олимпиадник. Это задание пропустил, не решил. Последний номер 19 меня «убил». Вообще не знал, как даже подступиться. Теория чисел, да. Но я раньше не решал и не видел ничего подобного.

Учителя отмечают, что в столичных вариантах заданий по ЕГЭ было «много материала для самостоятельной работы». Впрочем, некоторые все-таки говорят напрямую, что такие задания по уровню сложности соответствуют первым курсам вузов больше, нежели школе. Да еще такому ответственному экзамену, где «нервы». И что «это не решить за 4 часа», и нельзя ставить последними такие сложные задания.

Чтобы как-то объяснить случившееся, в школах появилась теория о том, что сложность ЕГЭ чередуется вместе с четными и нечетными годами сдачи. И сейчас четный, то есть сложный год.