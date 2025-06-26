Выпуск легковых авто в России сократился почти на 20%

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В мае 2025 года в России с конвейеров сошло 35 тыс. легковых автомобилей, что на 18,5% меньше, чем в конце весны прошлого года. Это следует из данных Росстата. Всего с января по май было выпущено 281 тыс. легковушек, это на 4% выше показателя за первые пять месяцев 2024-го.

Производство грузовых автомобилей в мае составило 8,9 тыс. единиц — на 32% меньше, чем в мае прошлого года. С начала года 58,5 тыс. единиц (–20,1%).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 т в мае упал на 36,9% (до 718 ед.), а с начала года — на 39,6% (до 3819 ед.). Что касается автобусов допустимой максимальной массой не более 5 т, то производство в конце весны снизилось на 45,1% (до 0,9 тыс. ед.), а за пять месяцев — на 19,3% (6,6 тыс. ед.).

Кроме того, в мае в РФ было выпущено 16 тыс. двигателей внутреннего сгорания (+0,4%), с начала года — 89,4 тыс. (–1%), пишут "Известия".