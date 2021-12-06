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Врач назвал симптомы для вызова скорой при COVID-19

6 декабря 2021 09:25
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Врач назвал симптомы для вызова скорой при COVID-19

Пациенты с COVID-19 часто затягивают обращение за срочной медицинской помощью, что ставит их жизнь под угрозу. Какие признаки указывают на то, что человеку грозит опасность перечислил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Как отметил эксперт, при нормальном течение болезни инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Если же состояние больного резко меняется необходимо обратиться за помощью к врачу.

Кроме того, по словам Водовозова, существует так называемый набор «симптомов красного флага».

«Прежде всего, это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 (в минуту — Ред.), если она уходит к 30, то это проявление одышки. Но самое главное, тут надо понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство», — приводит его слова радио Sputnik.

Ранее, 3 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коронавирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее. Она добавила, что в РФ идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета в ряде регионов. Так лидером по числу вакцинированных стал Севастополь — 80,8%.Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, пишут "Известия".

Теги: Коронавирус

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