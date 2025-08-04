Впервые за пять лет женщины стали находить работу быстрее мужчин

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На середину 2025 года женщины впервые за пять лет стали находить работу быстрее мужчин: в среднем на это уходило пять месяцев и три дня — на четыре дня меньше, чем у мужчин, подсчитали «Известия» по данным Росстата.

В последний раз женщины опережали мужчин по срокам трудоустройства в пандемийном 2020-м, когда массовый переход на удаленку нивелировал гендерные предпочтения работодателей. Сейчас тенденция изменилась по другим причинам.

Во-первых, дефицит кадров: работодатели, которые раньше избегали нанимать женщин, боясь, что они вскоре уйдут в декрет, теперь вынуждены отходить от стереотипов, отметила профессор Финансового университета Юлия Долженкова.

Во-вторых, сотрудницы чаще соглашаются на более низкую зарплату ради удобного графика и возможности совмещать работу с семьей. Также женщины чаще заняты в отраслях с невысокими доходами.

При этом сохраняется существенный разрыв в зарплатах, добавил старший научный сотрудник Президентской академии Виктор Ляшок. По последним данным, в 2023-м мужчины зарабатывали в среднем на 27% больше. Сейчас разница могла вырасти еще сильнее из-за роста дефицита кадров в сферах, где в основном заняты мужчины, например в оборонной промышленности.