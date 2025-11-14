Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»

152

Жители Самары до конца ноября могут присоединиться к осеннему сезону Всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл». Средства, вырученные от сдачи собранной бумаги, направят в Комплексный образовательный центр «Выше радуги», который более 8 лет помогает развиваться детям с диагнозом ДЦП.

К участию в акции приглашаются все горожане, детские сады, школы, колледжи, вузы, предприятия, организации, ТОСы и другие общественные объединения, управляющие компании и ТСЖ.

Приём макулатуры в Самаре ведётся в трёх экоцентрах по адресам:

- улица XXII Партсъезда, 40а;

- Седьмая просека, 90;

- улица Мичурина, 9.

По информации организаторов, в экоцентр на улице XXII Партсъезда приехать и сдать вторсырье можно в любое удобное время. Здесь доступен формат самостоятельного посещения вне рабочих часов центра. С алгоритмом получения одноразового кода, расписанием работы других пунктов сбора, а также перечнем вторсырья и правилами его подготовки и сортировки можно ознакомиться в официальной группе проекта «Вторсырьё на благо» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/rsbor_samara?w=wall-155560123_36259.