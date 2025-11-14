Я нашел ошибку
Главные новости:
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»

14 ноября 2025 15:55
152
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»

Жители Самары до конца ноября могут присоединиться к осеннему сезону Всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл». Средства, вырученные от сдачи собранной бумаги, направят в Комплексный образовательный центр «Выше радуги», который более 8 лет помогает развиваться детям с диагнозом ДЦП. 

К участию в акции приглашаются все горожане, детские сады, школы, колледжи, вузы, предприятия, организации, ТОСы и другие общественные объединения, управляющие компании и ТСЖ. 

 Приём макулатуры в Самаре ведётся в трёх экоцентрах по адресам: 
- улица XXII Партсъезда, 40а; 
- Седьмая просека, 90;
- улица Мичурина, 9. 

 По информации организаторов, в экоцентр на улице XXII Партсъезда приехать и сдать вторсырье можно в любое удобное время. Здесь доступен формат самостоятельного посещения вне рабочих часов центра. С алгоритмом получения одноразового кода, расписанием работы других пунктов сбора, а также перечнем вторсырья и правилами его подготовки и сортировки можно ознакомиться в официальной группе проекта «Вторсырьё на благо» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/rsbor_samara?w=wall-155560123_36259.

