Сенатор предложил  подтверждать дееспособность продавцов квартир старше 60 лет

Сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко, в котором предложил оценить свою инициативу об обязательном подтверждении дееспособности при заключении сделок по продаже квартир продавцами, начиная с 60-летнего возраста, сообщает ТАСС.

Он предложил законодательно закрепить требования, обязывающие "при совершении нотариально удостоверяемой сделки купли-продажи недвижимости, в которой одной из сторон (собственником жилого помещения) выступает лицо, достигшее пожилого или старческого возраста (60 и 75 лет) или лицо, осуществляющее продажу единственного жилья, предоставлять документ, подтверждающий дееспособность".

Сенатор отметил, что за последние несколько лет существенно возросло количество владельцев, оспаривающих сделки, связанные с куплей-продажей квартир.

Согласно данным Российской гильдии риелторов за 2024-2025 годы число судебных споров, в которых бывшие собственники пытаются вернуть недвижимость после продажи выросло на 15-20 процентов, сообщил Гибатдинов. При этом, исходя из данных статистики решений судов, как правило, недвижимое имущество возвращается бывшим владельцам, а сделки признаются недействительными по различным основаниям, также сообщил сенатор.

Фото: pxhere.com