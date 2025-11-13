Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов

136

29 и 30 ноября в Самаре в семейно-торговом центре «Мега» состоится первый благотворительный фестиваль WOOF. Это событие помогает бездомным животным обрести дом, а людям - найти настоящих друзей. Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов.

Фестиваль объединяет десятки приютов и кураторов, сотни волонтёров и тысячи неравнодушных людей, которые готовы подарить собакам и кошкам новый дом. За годы проведения WOOF стал узнаваемым брендом добрых дел: это площадка, где люди находят верных друзей, а животные — долгожданных хозяев.

На фестивале будут представлены десятки питомцев из приютов города Самары и её области. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. В уютной атмосфере фестиваля они будут ждать встречи с будущими хозяевами.

Фестиваль WOOF проводится с 2016 года. За это время состоялось уже 33 фестиваля в шести регионах, в результате которых более 2800 кошек и собак нашли новый дом.

Гостей ждёт насыщенная программа:

● ярмарка благотворительных товаров и сувениров;

● консультации специалистов по поведению и здоровью животных;

● лекции и мастер-классы;

● развлекательные активности для всей семьи.



«Фестиваль WOOF — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка, которая формирует культуру ответственного отношения к питомцам и вовлекает горожан в поддержку приютов. Мы верим, что каждый фестиваль приближает нас к обществу, где забота о животных становится нормой», — говорит президент фонда «Ника» Вера Митина.

«Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные WOOF. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные», – говорит доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Хотите сделать доброе дело тем, кто делает нас лучше? Приходите на фестиваль, знакомьтесь с питомцами и скажите им: «Пойдём домой!»

Даты: 29-30 ноября

Место: Самара, семейно-торговый центр «Мега» (Московское ш., километр 24-й, 5)

Время работы: с 11:00 до 19:00

Вход: свободный, 0+

Генеральные партнёры фестиваля:

Центр изучения питания и благополучия животных — petcarecenter.ru

Проект «Пойдем домой» , который помогает не только взять собаку из приюта, но и оказывать помощь другими способами, если вы пока не можете взять себе питомца.

Генеральный партнёр в области груминга — AMIGO: российский бренд средств ухода для домашних животных, разработанных совместно с экспертами и протестированных в собственной лаборатории.



Официальный партнер фестиваля: Pet Flat

При поддержке Фонда Президентских грантов.