Главные новости:
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов

13 ноября 2025 11:39
136
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов

29 и 30 ноября в Самаре в семейно-торговом центре «Мега» состоится первый благотворительный фестиваль WOOF. Это событие помогает бездомным животным обрести дом, а людям - найти настоящих друзей. Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов.  

Фестиваль объединяет десятки приютов и кураторов, сотни волонтёров и тысячи неравнодушных людей, которые готовы подарить собакам и кошкам новый дом. За годы проведения WOOF стал узнаваемым брендом добрых дел: это площадка, где люди находят верных друзей, а животные — долгожданных хозяев.

На фестивале будут представлены десятки питомцев из приютов города Самары и её области. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. В уютной атмосфере фестиваля они будут ждать встречи с будущими хозяевами.

Фестиваль WOOF проводится с 2016 года. За это время состоялось уже 33 фестиваля в шести регионах, в результате которых более 2800 кошек и собак нашли новый дом.

Гостей ждёт насыщенная программа:

●       ярмарка благотворительных товаров и сувениров;

●       консультации специалистов по поведению и здоровью животных;

●       лекции и мастер-классы;

●       развлекательные активности для всей семьи.
 

«Фестиваль WOOF — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка, которая формирует культуру ответственного отношения к питомцам и вовлекает горожан в поддержку приютов. Мы верим, что каждый фестиваль приближает нас к обществу, где забота о животных становится нормой», — говорит президент фонда «Ника» Вера Митина.

«Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные WOOF. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные», – говорит доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Хотите сделать доброе дело тем, кто делает нас лучше? Приходите на фестиваль, знакомьтесь с питомцами и скажите им: «Пойдём домой!»

Даты: 29-30 ноября
 Место: Самара, семейно-торговый центр «Мега» (Московское ш., километр 24-й, 5)
 Время работы: с 11:00 до 19:00
 Вход: свободный, 0+

Генеральные партнёры фестиваля:

Центр изучения питания и благополучия животных — petcarecenter.ru

Проект «Пойдем домой», который помогает не только взять собаку из приюта, но и оказывать помощь другими способами, если вы пока не можете взять себе питомца.

Генеральный партнёр в области груминга — AMIGO: российский бренд средств ухода для домашних животных, разработанных совместно с экспертами и протестированных в собственной лаборатории.
 
 Официальный партнер фестиваля: Pet Flat

При поддержке Фонда Президентских грантов.

