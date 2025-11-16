МВД: мошенники выманивают данные россиян под видом выплат ветеранам труда

135

Мошенники начали выманивать персональные данные россиян, представляясь сотрудниками городской администрации и обещая «выплаты ветеранам труда». Об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, пишет "Газета.Ru".

Злоумышленники звонят главным образом пенсионерам. Они представляются работниками мэрии и утверждают, что человеку положена выплата, награда или грамота. Для их получения, по словам мошенников, требуется зарегистрироваться в «личном кабинете» и продиктовать персональные данные, включая СНИЛС, номера карт или коды из СМС.

В МВД подчеркнули, что сотрудники администрации не звонят гражданам с предложениями о соцвыплатах и не запрашивают личные данные по телефону. Ведомство напоминает, что оформление пособий проводится только через официальный портал Госуслуг или при личном посещении МФЦ и соцзащиты.

Гражданам посоветовали в случае сомнений самостоятельно набрать номер администрации из официального источника или обратиться в полицию, а не перезванивать на входящий номер.