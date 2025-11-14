Я нашел ошибку
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона

14 ноября 2025 17:05
165
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона

Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «Лучший работодатель Самарской области». Этот конкурс организуется министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и проводится впервые.

«Работодатели региона меняют подходы к работе с кадрами, расширяют соцпакет, вводят меры поддержки для разных категорий работников, - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Цель конкурса - выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей, которые обеспечивают высокие стандарты в сфере труда и вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области».

Для предприятий участие в конкурсе - это отличная возможность получить признание достижений в сфере труда, продемонстрировать социальную ответственность компании, обменяться успешными практиками с организациями-участниками.

Принять участие могут: юридические лица частной формы собственности Самарской области, индивидуальные предприниматели Самарской области, филиалы и представительства работодателей на территории Самарской области, государственные и муниципальные учреждения.

Основные номинации:

– «Региональный лидер занятости» – за активную работу по поиску и привлечению кадров;

– «Работа мечты для молодежи» – за эффективное привлечение молодежи, предоставление возможности быстрого профессионального роста молодым специалистам;

– «Эффективная политика по поддержке работников с детьми» – за активные меры по помощи семьям работников с детьми, создание благоприятных условий труда, позволяющих совмещать работу и воспитание детей;

– «Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей» – за проведение мероприятий, направленных на социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции и трудоустройство членов их семей;

– «Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан» – за активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Специальные номинации:

– «Лидеры проекта МолоТ» – за участие в окружном финале проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа МолоТ (Молодежный труд);

– «Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда» – за внедрение современных технологий в сфере безопасности труда.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте регионального минтруда: https://trud.samregion.ru/category/deyatelnost/konkursy/regionalnyj-konkurs-luchshij-rabotodatel-regiona/.

Подать заявку на участие можно в срок с 13 ноября по 3 декабря 2025 года на электронную почту: tavolga.center@mail.ru.

Итоги будут подведены на торжественной церемонии награждения 10 декабря 2025 года.

Фото – минтруд Самарской области

