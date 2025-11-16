Я нашел ошибку
Главные новости:
В российских магазинах предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
В российских магазинах предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
Во Львове предложили заменить кошачье русское «мяу»
Во Львове предложили заменить кошачье русское «мяу»
Тольяттинки стали призерами чемпионата мира по тхэквондо
Тольяттинки стали призерами чемпионата мира по тхэквондо
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%
Число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%
за пять лет площадь виноградников Кубани выросла на 30%
За пять лет площадь виноградников Кубани выросла на 30%
В Самаре без осадков, ночью -4, -6°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
17 ноября в регионе днем небольшой снег, слабый гололед, до +2°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре ушла из жизни президент клуба «Отечество» Валентина Воронова 

16 ноября 2025 17:15
298
Валентина Ивановна посвятила жизнь поддержке искусства, организовывая выставки, встречи и культурные проекты.

Коллектив Самарского областного художественного музея сообщает о смерти Валентины Ивановны Вороновой — выдающегося человека, преданного искусству, вдохновляющего организатора и президента клуба «Отечество». 

Валентина Ивановна оставила значительный след в культурной жизни Самары. Среди её проектов — выставка детского рисунка «Я вижу мир», в рамках которой было собрано более тысячи детских работ. Коллектив музея с теплотой помнит легендарный городской молодежный клуб ГМК-62, в котором в эпоху «оттепели» 60-х собралась не просто активная, но творчески мыслящая, энергичная молодежь, готовая отстаивать идеи нового времени.

Валентина Ивановна посвятила жизнь поддержке искусства, организовывая выставки, встречи и культурные проекты. 

Прощание состоится 17 ноября в 11:00 по адресу: Чкаловский спуск, дом 1.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре без осадков, ночью -4, -6°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
16 ноября 2025, 17:48
17 ноября в регионе днем небольшой снег, слабый гололед, до +2°С
В Самаре без осадков, ночью -4, -6°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица. Экология
165
Пассажир легкового автомобиля - 19-летний юноша госпитализирован.
16 ноября 2025, 16:09
В Самаре, ночью, LADA Priora на ул. Дыбенко врезалась припаркованный грузовик ГАЗ Луидор
Пассажир легкового автомобиля - 19-летний юноша госпитализирован. Происшествия
207
Ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину.
16 ноября 2025, 15:39
Ночью и днем 17 ноября местами в Самарской области ожидается гололед
Ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Экология
172
В центре внимания
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1243
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1430
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1336
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1389
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
1415
Весь список