В Самаре ушла из жизни президент клуба «Отечество» Валентина Воронова 

298

Коллектив Самарского областного художественного музея сообщает о смерти Валентины Ивановны Вороновой — выдающегося человека, преданного искусству, вдохновляющего организатора и президента клуба «Отечество».

Валентина Ивановна оставила значительный след в культурной жизни Самары. Среди её проектов — выставка детского рисунка «Я вижу мир», в рамках которой было собрано более тысячи детских работ. Коллектив музея с теплотой помнит легендарный городской молодежный клуб ГМК-62, в котором в эпоху «оттепели» 60-х собралась не просто активная, но творчески мыслящая, энергичная молодежь, готовая отстаивать идеи нового времени.

Валентина Ивановна посвятила жизнь поддержке искусства, организовывая выставки, встречи и культурные проекты.

Прощание состоится 17 ноября в 11:00 по адресу: Чкаловский спуск, дом 1.