Валентина Ивановна посвятила жизнь поддержке искусства, организовывая выставки, встречи и культурные проекты.
В Самаре ушла из жизни президент клуба «Отечество» Валентина Воронова 
Сенатор отметил, что за последние несколько лет существенно возросло количество владельцев, оспаривающих сделки, связанные с куплей-продажей квартир.
Сенатор предложил  подтверждать дееспособность продавцов квартир старше 60 лет
Оба водителя доставлены в медицинское учреждение.
В Похвистневском районе на перекрестке автодороги "Самара-Бугуруслан-Яблоня" столкнулись две легковушки
Соревнования пройдут в Ижевске с 4 по 10 декабря.
Тольяттинка Мария Калугина отобралась в финал Кубка России среди девушек до 15 лет
Пассажир легкового автомобиля - 19-летний юноша госпитализирован.
В Самаре, ночью, LADA Priora на ул. Дыбенко врезалась припаркованный грузовик ГАЗ Луидор
В МВД подчеркнули, что сотрудники администрации не звонят гражданам с предложениями о соцвыплатах и не запрашивают личные данные по телефону.
МВД: мошенники выманивают данные россиян под видом выплат ветеранам труда
Ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину.
Ночью и днем 17 ноября местами в Самарской области ожидается гололед
Это первая поездка коллектива Малого театра в Самару в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана.
В Самаре  состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России
Ночью и днем 17 ноября местами в Самарской области ожидается гололед

16 ноября 2025 15:39
119
Ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 17 ноября местами в Самарской области ожидается гололед до 5 мм, на дорогах образование гололедицы.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

- не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара

