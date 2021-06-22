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Восьмидесятую годовщину начала Великой Отечественной войны вспоминают 22 июня в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия во многих регионах начались в 4 часа утра, в момент, когда гитлеровские войска вторглись на территорию СССР.

Пройдут акции "Свеча памяти" и "Лучи Победы", а также концерты, церемонии захоронения останков солдат, при этом количество участников в ряде регионов ограничено в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин, следуя традиции, сегодня возложит венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.