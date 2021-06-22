Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле завершены работы по благоустройству дворовых территорий
В Кинеле завершены работы по благоустройству дворовых территорий
За два месяца к медикам обратились 145 пострадавших от использования самокатов самарцев
За два месяца к медикам обратились 145 пострадавших от использования самокатов самарцев
самарские рестораторы ожидают принятия новых ограничительных мер в свой адрес
Самарские рестораторы ожидают принятия новых ограничительных мер в свой адрес
Владельца нелегального хостела в Самаре будут судить за гибель четверых мигрантов в пожаре
Владельца нелегального хостела в Самаре будут судить за гибель четверых мигрантов в пожаре
Туроператоры готовы отправить из Самары чартеры в Турцию уже на этой неделе
Туроператоры готовы отправить из Самары чартеры в Турцию уже на этой неделе
Пандемия усилила интерес самарцев к спорту
Пандемия усилила интерес самарцев к спорту
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
Тольяттинская медсестра перевела мошеннику более 211 тысяч рублей
Тольяттинская медсестра перевела мошеннику более 211 тысяч рублей
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.2
0.98
EUR 86.89
0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Восьмидесятую годовщину начала Великой Отечественной войны вспоминают 22 июня

22 июня 2021 09:05
146
Восьмидесятую годовщину начала Великой Отечественной войны вспоминают 22 июня

Восьмидесятую годовщину начала Великой Отечественной войны вспоминают 22 июня в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия во многих регионах начались в 4 часа утра, в момент, когда гитлеровские войска вторглись на территорию СССР.

Пройдут акции "Свеча памяти" и "Лучи Победы", а также концерты, церемонии захоронения останков солдат, при этом количество участников в ряде регионов ограничено в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин, следуя традиции, сегодня возложит венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Теги: 22 июня Великая Отечественная война День памяти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
22 июня 2021, 11:22
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
Сохранение истинной истории страны и жесткое пресечение любых попыток переписать ее – одно из ключевых направлений работы партии на ближайшие годы. Общество
96
В Самаре на площади Славы составят Ил-2 и слово "Помним" из 12 тысяч горящих свечей
17 июня 2021, 14:00
В Самаре на площади Славы составят Ил-2 и слово "Помним" из 12 тысяч горящих свечей
21 и 22 июня в Самаре состоятся акции, посвященные Дню памяти и скорби. Общество
504
В Самарской области во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби состоятся памятные акции
17 июня 2021, 12:34
В Самарской области во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби состоятся памятные акции
В 13:15 22 июня всех жителей Самарской области призывают присоединиться к общероссийской минуте молчания. Общество
407
В центре внимания
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
22 июня 2021  11:22
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
95
В День памяти и скорби Дмитрий Азаров обратился к землякам-самарцам
22 июня 2021  10:28
В День памяти и скорби Дмитрий Азаров обратился к землякам-самарцам
108
Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре 1 июля
22 июня 2021  10:07
Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре 1 июля
192
Более 10 тысяч свечей зажгли в Самаре в память о героях Великой Отечественной войны
22 июня 2021  09:47
Более 10 тысяч свечей зажгли в Самаре в память о героях Великой Отечественной войны
156
Глава региона отметил, что все работы идут по плану и, как было заявлено, «вертолетка» откроется этим летом – 1 июля.
21 июня 2021  22:17
Дмитрий Азаров проверил готовность к открытию после проведенного благоустройства вертолетной площадки
500
Весь список