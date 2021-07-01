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Путин подписал закон о запрете уравнивания роли СССР и Германии во Второй мировой

1 июля 2021 12:16
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Путин подписал закон о запрете уравнивания роли СССР и Германии во Второй мировой

Президент России Владимир Путин в четверг, 1 июля, подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Поправки внесли в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Их подготовили во исполнение поручения главы государства по итогам заседания Совета при президенте России по культуре и искусству, который прошел в октябре прошлого года.

В частности, законом запрещается «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии <…>» в публичных выступлениях, в СМИ и интернете.

Авторы документа отмечали, что категорически недопускается «смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины <...> с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов», сообщают "Известия".

Теги: Великая Отечественная война Германия закон Путин

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