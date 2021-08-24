Военные ЦВО провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Курской битвы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетить форум, который продолжит свою работу до 28 августа, можно в течение трёх дней с 11:00. Вход свободный.
26 августа на Рощинском полигоне начнет свою работу военно-технический форум «Армия-2021» 
День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечают 3 сентября – печальная дата напрямую связана с событиями в Беслане 1–3 сентября 2004 года.
В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Сотрудники спецроты еженедельно осуществляют скрытое патрулирование на автодорогах области.
В регионе инспекторы ДПС проводят скрытое патрулирование, выявляя нарушения ПДД в «потоке»
Он попал в движущийся механизм продольно-резательного станка, получив травмы, несовместимые с жизнью.
В Тольятти на бумажной фабрике погиб молодой рабочий
В Самаре 98 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Возбуждено уголовное дело.
В Чапаевске сотрудник исправительной колонии, подозревается в получении взятки
В командных соревнованиях представители Самарской области Егор Большаков и Тимур Терентьев завоевали серебряные медали.
В Оренбурге прошло первенство России среди юношей по бильярдному спорту
Проверка запрета на выезд за границу онлайн
Проверка запрета на выезд за границу онлайн
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.07
-0.29
EUR 86.78
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
В Самаре дан старт Слёту институций современного искусства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Военные ЦВО провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Курской битвы

24 августа 2021 10:51
231
Военные ЦВО провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Курской битвы

Военнослужащие Центрального военного округа провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Великой Отечественной войны Василия Козлова, который сегодня с трепетом отмечает 78-ю годовщину окончания Курской битвы.
Оркестр бригады специального назначения сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах. Чтобы посмотреть за виртуозной игрой оркестра Василий Козлов спустился в подъезд своего дома.
Представители бригады и ветеранских организаций города поблагодарили участника войны за мирное небо над головой, вручили памятные и сладкие подарки.
Козлов Василий Егорович родился 21 февраля 1922 года. В годы Великой Отечественной войны службу проходил на Сталинградском, Юго-Западном и Украинском фронтах, а также на Орловско-Курской дуге. Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

Видео можно посмотреть здесь.

Курская битва, также известная как Битва на Курской дуге — совокупность стратегических оборонительной (5—23 июля) и наступательных (12 июля — 23 августа) операций Красной армии с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В историографии считается самым крупным (величайшим) танковым сражением в истории. В нём участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолётов; сражение проложило «путь к великим советским наступательным действиям 1944-45 годов».

Фото: скрин видео
 

Теги: Великая Отечественная война ветеран концерт Курская битва ЦВО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Оркестр бригады специального назначения сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах.
23 августа 2021, 16:35
Военные ЦВО провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Курской битвы
Оркестр бригады специального назначения сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах.
Общество
529
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
23 августа 2021, 12:45
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Общество
1181
Бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя.форум
16 августа 2021, 15:10
На форуме «Армия-2021» в СО впервые будут представлены бронированные санитарные автомобили «Линза»
Бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя. Общество
774
В центре внимания
Еще 434 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 августа 2021  13:18
Еще 434 жителей Самарской области заболели коронавирусом
178
Минстрой Самарской области возглавил Николай Плаксин
24 августа 2021  12:50
Минстрой Самарской области возглавил Николай Плаксин
187
Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому
24 августа 2021  12:42
Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому
160
Военные приглашают жителей Самарской области на форум
24 августа 2021  11:53
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
257
23 августа 2021  21:00
Дмитрий Азаров в Борском районе встретился с пострадавшими жителями сел Немчанка и Гвардейцы
586
Весь список