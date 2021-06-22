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Более 10 тысяч свечей зажгли в Самаре в память о героях Великой Отечественной войны

22 июня 2021 09:47
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Более 10 тысяч свечей зажгли в Самаре в память о героях Великой Отечественной войны

В ночь с 21 на 22 июня в Самарской области прошли памятные мероприятия, посвященные трагической дате в истории нашей страны — Дню памяти и скорби. Вместе с земляками в одной из самых масштабных акций — «Огненные картины войны» — принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году Самара впервые участвовала в международной акции «Огненные картины войны», которая проходит в Городах трудовой доблести и Городах-героях. Организатором акции в Самарской области стало региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы». Около 150 человек, среди которых активисты движения, поисковики, члены ВПК, члены молодежных общественных организаций Самарской области на протяжении нескольких часов создавали огненное изображение символа трудового подвига куйбышевцев — легендарного штурмовика «ИЛ-2» из более 10 тысяч горящих свечей. К полуночи в знаковом месте Самары, рядом с Вечным огнём, появились огненный «Ил-2» и слова «Самара помнит». Видео можно посмотреть здесь.

В создании огненной картины штурмовика «ИЛ-2» вместе с земляками  принял участие Дмитрий Азаров.

«Сегодня мы отдаем дань памяти поколению, пережившему эту страшную войну и победившему в ней. Сегодня, 22 июня, мы вспоминаем тех, кто встал на защиту нашей Родины в первые дни войны на западных рубежах, вынес на своих плечах всю войну, терпел, терял товарищей, родных и близких, но шел к Победе. Сегодня мы вспоминаем и тех, кто ковал оружие Победы, в том числе этот знаменитый самолет, наш штурмовик, который массово выпускался здесь, в городе Куйбышеве, «запасной столице» нашей страны», - отметил Губернатор.

Действительно, акция «Огненные картины войны» является напоминанием о том, какой огромный вклад в Великую Победу внесла Самара, в прошлом – Куйбышев, ставший «запасной столицей» и кузницей грозной боевой техники. Про Самару говорят «здесь тыл был фронтом». Ценой невероятных усилий и трудового героизма сотен тысяч человек за годы войны в Куйбышеве было выпущены десятки  тысяч штурмовиков «Ил-2», на безымянских заводах фактически был построен каждый четвертый боевой самолет, выпущена каждая пятая авиабомба, изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд.

По словам депутата Государственной Думы Александра Хинштейна, когда задумывалась эта акция, планировалось, что во всех городах нашей страны, в Городах-героях, в Городах трудовой доблести и воинской славы люди, собирая огненные картины, каждая из которых символизирует вклад регионов в Победу, будут вспоминать об ужасах войны и великом подвиге Победы.

«В год 80-летия начала войны Самара, конечно, не могла обойти стороной данную акцию. В прошлом году столица нашего региона стала городом трудовой доблести. Конечно, это благодаря нашим труженикам, их вкладу в Победу», — сообщил Сергей Андриянов, руководитель регионального штаба «Волонтеры Победы».

 «Я уверен, сколько бы лет ни прошло, память об этом трагическом дне в нашем народе будет всегда. Мы здесь, чтобы передать это знание, эту боль юным поколениям», — подчеркнул Губернатор.

Глава региона отметил, что на площади в этот важный момент собралось много молодежи, которые помнят подвиг своих предков и смогут передать эту память и гордость следующим поколениям.

«Сегодня мы здесь, чтобы это никогда не повторилось. Если мы пронесем эту память, передадим следующим поколениям, если мы продемонстрируем всему миру еще раз силу духа нашего народа, еще раз напомним о страшных преступлениях нацистов, я уверен, мы сможем предотвратить такие страшные войны в будущем. Я в это верю», — выразил уверенность Дмитрий Азаров, поблагодарив всех участников акции.

Своими впечатлениями от участия в акции поделилась волонтер Победы Анастасия Самыкина: «Сегодня очень важный день, и нас, конечно, берет гордость за то, что мы с таким огромным количеством неравнодушных людей, со студентами и школьниками разных учебных заведений, провели такую большую акцию. Создавая огненную картину, мы зажгли память о погибших в страшной войне, Очень много потребовалось сил на подготовку акций, но все это очень вдохновляет и захватывает дух. Конечно, гордишься своим прошлым и своей Родиной».

Одновременно с созданием картины на большом видеоэкране, установленном на склоне Площади Славы, велась трансляция «Книги памяти» – имён уроженцев Самарской области, погибших в Великой Отечественной войне.

В память о тех, кто подарил нам мирное небо над головой, Глава региона вместе с другими участниками акции «Свеча памяти» — молодыми активистами, волонтерами и воспитанниками военно-патриотических клубов — возложили лампады и цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.

В этом году кроме традиционного был доступен онлайн-формат участия в акции: с 15 по 22 июня на сайте деньпамяти.рф все желающие могли  «зажечь» свечи памяти в социальных сетях.

Памятные мероприятия продолжатся 22 июня. С 9:00 до 12:00 22 июня в амфитеатре Площади Славы пройдёт всероссийская акция «Аист на крыше». Юные жители Самарской области хором исполнят песню «Аист на крыше». К ним смогут присоединиться все желающие.

С 12:00 до 14:00 на Площади Славы пройдет всероссийская патриотическая акция «Синий платочек». Волонтеры акции раздадут жителям Самары синие платочки в знак памяти о неоценимом вкладе женщин в Великую Победу.

С 12:30 на площади Славы начнут строиться группы для возложения венков и цветов к Вечному Огню. Церемония начнется в 13:00. К Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» будут возложены цветы от Губернатора Самарской области, от командования 2-й гвардейской общевойсковой армии и руководителей правоохранительных органов Российской Федерации по Самарской области, от руководителей ветеранских организаций Самарской области. Прозвучит Гимн Российской Федерации, будет дан 10-кратный ружейный залп.

Также Самарская область вновь присоединится к Всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». 22 июня у жителей и гостей Самары будет возможность приобрести у Волонтеров Победы на Площади Славы символ акции — красную гвоздику и почтить память всех тех, кто отдал свою жизнь за Победу.

Главным событием  22 июня станет трансляция общероссийской минуты молчания. Она будет объявлена в 13:15 (в 12.15 по московскому времени). Именно в эти минуты, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны. Минута молчания — символ общей и вечной народной памяти о каждом погибшем и всех жертвах фашизма, соединения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защите общечеловеческих ценностей, воспитания настоящих и будущих поколений в традиции добра и справедливости, ценности мира и дружелюбия.

Памятные акции в Самарской области реализуются Правительством Самарской области при поддержке общественных и молодежных движений региона в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Теги: В центре внимания Великая Отечественная война День памяти и скорби Дмитрий Азаров Ил-2 Огненные картины войны свечи

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