Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступят в силу в июне.

"Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками: банкам, государственным органам, операторам связи и маркетплейсам запретят информировать граждан через иностранные мессенджеры; сообщения с кодами доступа для "Госуслуг" не будут приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника", — написал он.

По словам спикера Госдумы, это позволит защитить россиян от преступников и убережет их от финансовых потерь.

С 27 июня заработает закон, в соответствии с которым ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением. Это означает, что такие бизнесмены не смогут уклониться от проверок товаров и условий производства.

Володин упомянул также два закона, которые уже вступили в силу 23 мая. Они направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Один устанавливает льготы для детей участников боевых действий на территории России. Речь, в частности, идет о детях защитников Курской области.

Второй закон упрощает процедуру внесудебного банкротства для участников СВО. Они смогут воспользоваться этой процедурой во внесудебном порядке, через МФЦ, если долг не превышает миллион рублей и если нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

"Всего с 2022 года принято 130 законов, направленных на помощь защитникам нашей страны и их близким", — подчеркнул Володин.

С 27 июня заработает закон об обеспечении технологического суверенитета России. Целями такой политики в документе называется обеспечение технологического суверенитета России, конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания. Формировать технологическую политику будут президент, Федеральное собрание, правительство, Центробанк, Академия наук и региональные исполнительные органы.

С 3 июня вступят в силу меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Закон упрощает процедуру включения компаний в единые реестры субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов МСП — получателей поддержки. Кроме того, соответствующие компании в моногородах и особых экономических зонах смогут получить новую помощь от государства, например льготные кредиты, пишет РИА Новости.