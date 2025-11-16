Во Львове предложили заменить кошачье русское «мяу»

136

Вопрос о русскоязычности котов подняли во Львове после возмущения публициста Ильи Лемко по поводу рекламы кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота — мяу!». Об этом 16 ноября говорится в Telegram-канале «Политика страны».

Как подчеркивает Лемко, у украинских котов первое слово не «мяу», а «няв».

«По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота — мяу!». Украинские коты никогда так не говорят, только «няв», то есть не мяукают, а нявкают. Впрочем, это для производителей рекламы слишком высокие материи, потому что отказаться от привычного, родного, понятного «мяу» в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского «няв» — тяжелый интеллектуальный труд», — пишет он в своей авторской колонке для издания «Захид».

Позже материал Лемко прокомментировал депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский. Он заявил, что скоро в стране появятся котоязыковые уполномоченные, пишут "Известия".

«Возможно, нужно поразить в правах мявкающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца в зависимости от поведения кота», — сказал Бужанский.