Внесенная в Госдуму поправка ужесточит запрет на телефоны в школах

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Российским школьникам предложили запретить использовать телефоны в любых целях без исключений – даже в образовательных – пока они находятся в школе.

Соответствующую поправку в уже принятый в первом чтении законопроект внесла группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В исходной версии документа, одобренной нижней палатой в первом чтении 16 ноября, предусматривалось исключение, позволяющее применять "средства подвижной радиотелефонной связи" в образовательных целях.

Теперь же запретом на телефоны в школах можно будет пренебречь лишь в случаях, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся или сотрудников образовательного учреждения.

Решение о том, какие поправки одобрить ко второму чтению документа, комитет Госдумы по просвещению примет в понедельник. Об этом сообщила в четверг первый зампред комитета Яна Лантратова.

Перед принятием законопроекта, ограничивающего использование учащимися мобильных телефонов, Вячеслав Володин заявлял, что ввести такое ограничение давно просили родители и учителя. По их мнению, отсутствие отвлекающих факторов повысит дисциплину и авторитет учителя, в также будет способствовать живому общению, пишет Смотрим.