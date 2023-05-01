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Власти заявили о подрыве железной дороги под Брянском

1 мая 2023 13:27
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Власти заявили о подрыве железной дороги под Брянском

Сход грузового поезда с рельсов в Брянской области произошел в результате работы неустановленного взрывного устройства. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в Telegram.

Губернатор утончил, что ЧП произошло в Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. По его словам, пострадавших в результате случившегося нет. Движение на участке приостановлено, работают оперативные службы, пишет Лента.

О том, что железнодорожный состав из 60 вагонов, груженый нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов в граничащем с Украиной российском регионе, стало известно в понедельник, 1 мая. Согласно данным Baza, примерно 7-8 вагонов в настоящее время лежат на боку, на месте произошел пожар.

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