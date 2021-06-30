Я нашел ошибку
Главные новости:
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей
Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей
Самарская область вводит паспорта коллективного иммунитета для работодателей
Самарская область вводит паспорта коллективного иммунитета для работодателей
Самарец забронировал жилье и лишился 60 тысяч рублей
Самарец забронировал жилье и лишился 60 тысяч рублей
Самарский общепит боится московского антиковидного сценария
Самарский общепит боится московского антиковидного сценария
Специалисты «Т Плюс» поделились опытом работы в новой ценовой зоне
Специалисты «Т Плюс» поделились опытом работы в новой ценовой зоне
Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации
Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации
В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба
В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.37
0.19
EUR 86.2
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Владимир Путин сегодня в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии

30 июня 2021 09:23
121
Владимир Путин сегодня в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии

Владимир Путин сегодня в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии. Она начнется в полдень по московскому времени. Накануне глава государства провел подготовительное совещание, в котором приняли участие руководство администрации президента, некоторые заместители председателя правительства, а также министр финансов.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса отдельную прямую линию Кремль проводить не стал – на вопросы россиян Путин ответил в ходе большой пресс-конференции в декабре.
Без нововведений не обошлось и в этом году. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для общения Путина с россиянами на прямой линии по сути не нужны камеры и телевидение – достаточно приложения на смартфоне, именно на этом способе и будет сегодня сделан акцент, передает Радио Маяк.

Комментируя ситуацию в стране, представитель Кремля заявил, что экономика России сейчас работает. "Благодаря тщательно выверенным антиковидным мерам удалось пройти, как говорит наш президент, между Сциллой и Харибдой", – сказал Дмитрий Песков.

Теги: прямая линия Путин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Песков: Владимир Путин готов принять любые меры для защиты страны
30 июня 2021, 09:35
Песков: Владимир Путин готов принять любые меры для защиты страны
Он имел в виду инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма. В стране
124
Прямая линия состоится 30 июня.
29 июня 2021, 22:35
Песков о прямой линии с Путиным в 2021 году: главной темой обращений является коронавирус
Прямая линия состоится 30 июня. Политика
354
Путин проведет очную прямую линию 30 июня
20 июня 2021, 12:12
Путин проведет очную прямую линию 30 июня
Программа выйдет в 12 часов по московскому времени. В стране
948
В центре внимания
Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях
30 июня 2021  10:13
Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях
116
Дмитрий Азаров дал старт надвижке Волжского моста.
29 июня 2021  15:00
Строительство моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами
464
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
840
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
316
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
476
Весь список