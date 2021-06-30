121

Владимир Путин сегодня в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии. Она начнется в полдень по московскому времени. Накануне глава государства провел подготовительное совещание, в котором приняли участие руководство администрации президента, некоторые заместители председателя правительства, а также министр финансов.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса отдельную прямую линию Кремль проводить не стал – на вопросы россиян Путин ответил в ходе большой пресс-конференции в декабре.

Без нововведений не обошлось и в этом году. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для общения Путина с россиянами на прямой линии по сути не нужны камеры и телевидение – достаточно приложения на смартфоне, именно на этом способе и будет сегодня сделан акцент, передает Радио Маяк.

Комментируя ситуацию в стране, представитель Кремля заявил, что экономика России сейчас работает. "Благодаря тщательно выверенным антиковидным мерам удалось пройти, как говорит наш президент, между Сциллой и Харибдой", – сказал Дмитрий Песков.