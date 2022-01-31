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Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище

31 января 2022 09:59
86
Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище

Российского режиссера и сценариста Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила его дочь Мария, уточнив, что отца похоронят рядом с женой, которой не стало 24 года назад.

Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Он получил широкое признание как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву».

30 января многие уже назвали "Чёрным днём росийского кино". В этот день также стало известно о смерти актера Леонида Куравлёва, кинокритика Ольги Галицкой и художника-мультипликатора Майи Бузиновой, которая была одним из создателей мультфильма про Чебурашку, передает Радио Маяк.

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