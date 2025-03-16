Я нашел ошибку
Главные новости:
В России планируют развивать речные суда с элементами ИИ
В России планируют развивать речные суда с элементами ИИ
Сызранец обиделся, что товарищ не купил ему алкоголя и избил его
Сызранец обиделся, что товарищ не купил ему алкоголя и избил его
Ветеринар рассказал о подготовке питомцев к пробуждению клещей и блох
Ветеринар рассказал о подготовке питомцев к пробуждению клещей и блох
В России намерены ужесточить проверку водителей на алкоголь
В России намерены ужесточить проверку водителей на алкоголь
16 команд из 14 муниципалитетов Самарской области соревновались в комплексной эстафете ГТО с элементами лыжных гонок, спортивного ориентирования, стрельбы и силовых испытаний и в перетягивании каната.
В Самаре прошел региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения
Творческая встреча будет посвящена повести «Донецкое море. История одной семьи».
СОУНБ: телемост с автором повести «Донецкое море» Валерией Троицкой
Жителей города приглашают прочесть любимые стихи «последнего поэта русской деревни», а также произведения собственного сочинения.
СОУНБ и поэт Евгений Чепурных приглашают на литературную встречу в честь юбилея Сергея Есенина
Дурову разрешили покинуть страну на несколько недель.
СМИ: Дуров покинул Францию
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.57
-1.05
EUR 93.61
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ и поэт Евгений Чепурных приглашают на литературную встречу в честь юбилея Сергея Есенина
На концерте в Самаре впервые встретятся два именитых коллектива - легендарный коллектив Поволжья
В Клявлинском районе прошло торжественное вручение паспортов юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет
Весь список
  • Персональные данные

Ветеринар рассказал о подготовке питомцев к пробуждению клещей и блох

16 марта 2025 10:24
94
Ветеринар рассказал о подготовке питомцев к пробуждению клещей и блох

С приходом весны пробуждаются клещи и блохи, которые представляют опасность для животных, поэтому необходимо заранее подготовить своих питомцев, чтобы защитить их. Об этом 16 марта рассказал доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопаности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин в беседе с RT.

«Клещи и блохи начинают проявлять активность с первыми теплыми днями, особенно когда температура поднимается выше +5 градусов. Они могут переносить опасные заболевания, включая пироплазмоз у собак и гемобартонеллез у кошек. Также вирусные инфекции, например бешенство, вирусный энтерит и чума плотоядных, могут активнее распространяться весной, поэтому важно не забыть про вакцинацию», — заявил эксперт.

Он добавил, что для защиты от паразитов необходимо воспользоваться каплями на холку питомца, а также таблетками, спреями и специальными ошейниками от вредоносных насекомых. По словам Гламаздина, все средства нужно подбирать непосредственно вместе с ветеринаром, для того чтобы не вызвать у животного передозировку или другой негативный эффект.

Кроме того, эксперт добавил, что питомец должен быть вакцинирован не менее года назад. В противном случае придется сделать ревакцинацию, пишут "Известия".

Также он отметил, что необходимо регулярно проверять проблемные зоны животного. Клещей зачастую можно обнаружить на ушах, животе, шее, лапах или подмышках питомца. Помимо этого, ветеринар уточнил, что при появлении симптомов заражения животного следует незамедлительно обратиться к специалисту.

«Вялость, отказ от еды, высокая температура, изменение походки могут сигнализировать об инфекции после укуса клеща», — подытожил Гламаздин.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025  15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
552
Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.
14 марта 2025  16:03
В Самарской области пройдут дни мордовской культуры
577
До начала заседания участникам была представлена деятельность резидентов технопарка «ЗУБОВО» и других индустриальных парков Республики Башкортостан, демонстрирующая инновационный потенциал региона.
14 марта 2025  15:57
Министерства промышленности Самарской области и Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве
1285
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
405
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
14 марта 2025  12:58
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
437
Весь список