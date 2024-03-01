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Весна на большей части России начнется с хорошей погоды

1 марта 2024 09:48
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Весна на большей части России начнется с хорошей погоды

На Русской равнине больше недели сохраняется оттепель. В Москве накануне было почти плюс пять 5 градусов, до суточного рекорда не хватило нескольких десятых градуса. В Санкт-Петербурге термометры показали около 3 градусов тепла, в городе продолжает активно таять снег, и на улицах уже видны проталины. Правда, в отличие от центра России на берегах Невы все еще пасмурно.

Постепенно тепло с Русской равнины пробивается на восток. Например, в Челябинске накануне началась оттепель, воздух прогрелся до плюс 3 градусов. В результате с крыш падали глыбы льда, а люди тонули в лужах.

Заметно потеплело в последние дни в Сибири. В Новосибирске ночь на четверг оказалась самой теплой за последние две недели, днем термометры показали минус 5 градусов. В Омске воздух прогрелся до минус 2 градусов, хотя еще недавно здесь царила 30-градусная стужа.

Повышение температуры к востоку и западу от Урала связано с атлантическими циклонами, которые забросили в Россию хорошо прогретые воздушные массы. А еще укрыли облаками север Русской равнины. Сибирь и восток европейской России остались под защитой антициклона. Сейчас этот очаг начал смещаться на запад под давлением одного из вихрей, нырнувшего из Арктики в Южные широты. Для сибирского региона это означает скорое похолодание.

Сегодня на Дальнем Востоке сохранятся морозы, днем будет до минус 15 градусов. На берегах Лены – до минус 25. На юге сибирского региона ожидается до минус 8.

В европейской России и на Урале сохранится такой же температурный режим, каким он был всю неделю. Почти везде прогнозируются оттепели, кроме Средней Волги, Предуралья и уральского региона. Но и туда плюсы еще вернутся. В Екатеринбурге сегодня облачно, возможен небольшой снег, и минус 1 градус. В выходные осадки прекратятся и потеплеет до ноля.

В Москве сугробы активно тают. В ближайшие дни в городе ожидается до плюс 4 градусов. Но из-за влияния антициклона усилятся ночные морозы – в воскресенье-понедельник синоптики обещают до минус 6 градусов. Воды на улицах мегаполиса будет не очень много, она будет испаряться под солнцем. Утром в городе не исключена локальная гололедица, сообщает Смотрим.

 

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